BELPASSO. SCONTRO TRA AUTO: TRA I FERITI ANCHE UNA BAMBINA

Un violento sconto si è verificato questa mattina intorno alle ore 10 a Belpasso, all'incrocio tra la IV traversa e la II retta di levante.

Per cause ancora non note, si sono scontrati una Fiat Punto e una Renault Clio, quest,'ultima a causa del violento impatto si è ribaltata su un fianco.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, per soccorrere le persone e mettere in sicurezza i veicoli.

Tre i feriti, gli occupanti della Clio, un uomo ed una donna ed una bambina che era a bordo della Ford Focus che sono stati immediatamente soccorsi da due ambulanze che sono intervenuti sul luogo del sinistro ed essere trasferiti in ospedale per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti, per fortuna non hanno riportato gravi ferite.

Sul posto è giunta anche una pattuglia dei Vigili Urbani, che ha cominciato ad eseguire tutti i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dello scontro e gestire i rallentamenti del traffico causati dall’incidente.