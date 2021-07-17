BELPASSO: SCONTRO TRA DUE AUTO, FERITA BAMBINA

FLASHIncidente questa sera, 17 Luglio 2021, intorno alle ore 19.00 in via Pantano nei pressi del centro commerciale di Valcorrente in territorio di Belpasso.Per cause al vaglio da parte della Polizia...

FLASH

Incidente questa sera, 17 Luglio 2021, intorno alle ore 19.00 in via Pantano nei pressi del centro commerciale di Valcorrente in territorio di Belpasso.

Per cause al vaglio da parte della Polizia Municipale che è intervenuta sul posto, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto una Mini Cooper ed una Renault Clio.

Violento è stato l’impatto tanto che gli airbag sono esplosi in seguito all’impatto.

Il bilancio è di una ferita, una bambina di 11 anni che viaggiava sulla Clio, fortunatamente le sue condizioni non sono gravi ma, visto il punto d’impatto e la giovane età della ferita, i sanitari hanno optato per il trasporto in ospedale.

Il traffico nel tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO