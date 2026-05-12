Paternò, incrocia i Carabinieri e tenta di nascondersi: aveva crack e cocaina
Paternò, incrocia i Carabinieri e tenta di nascondersi: aveva crack e cocaina
I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Paternò conoscevano già quel 36enne paternese che, in forza delle sue pregresse vicissitudini giudiziarie, monitoravano pronti per eseguire nei suoi confronti un ennesimo controllo che, in questo caso, sulla scorta degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, ne ha determinato la sua denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
E’ successo nella mattinata, intorno alle 09.30, quando i militari di pattuglia della Sezione Operativa della locale Compagnia Carabinieri, transitando lungo il Corso Sicilia, hanno incrociato la Smart condotta dal 36enne che, avendoli notati a distanza, ha istintivamente abbassato il capo come a volersi celare il volto.
In un attimo, invece, i Carabinieri hanno accostato la loro autovettura di servizio alla Smart, imponendo al conducente di scendere dal veicolo e notando, in maniera inequivocabile, che quest’ultimo appariva particolarmente nervoso
Intuendo di aver fatto centro e conoscendo la sua “specialità delinquenziale”, i militari hanno preliminarmente chiesto all’uomo di consegnare eventuali quantitativi di sostanza stupefacente detenuti, tanto che quest’ultimo, al fine di alleviare gli ormai inevitabili nuovi guai giudiziari, ha consegnato loro due dosi di crack e tre di cocaina che teneva nascoste all’interno di un portamonete, nonché la somma di 50,00 euro rappresentante il provento dell’attività di spaccio mattutino che, ancora una volta, gli sono valsi il deferimento all’Autorità Giudiziaria.