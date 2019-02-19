BELPASSO: SCONTRO TRA DUE AUTO, AUTO SI RIBALTA SU UN FIANCO
Incidente stradale a Belpasso intorno alle ore 13 in via Garafolo, all'ingresso del paese.Per cause in via d'accertamento scontro tra due autovetture, una Peugeot 206 ed una Kia...
###Flash###
Gravissimo Incidente stradale a Belpasso intorno alle ore 13 in via Garafolo, all'ingresso del paese.
Per cause in via d'accertamento scontro tra due autovetture, una Peugeot 206 ed una Kia venga.
Quest'ultima a causa dell'impatto si è capovolta su un fianco.
Si è reso necessario l'Intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducente della Kia, che immediatamente e stato trasportato in ospedale per le cure del caso.
È ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania, ma non sarebbe in pericolo di vita,
Sul posto ambulanza del 118 e Polizia Municipale di Belpasso.