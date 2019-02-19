95047

BELPASSO: SCONTRO TRA DUE AUTO, AUTO SI RIBALTA SU UN FIANCO

Incidente stradale a Belpasso intorno alle ore 13 in via Garafolo, all'ingresso del paese.Per cause in via d'accertamento scontro tra due autovetture, una Peugeot 206 ed una Kia...

19 febbraio 2019 13:36
###Flash###

Gravissimo Incidente stradale a Belpasso intorno alle ore 13 in via Garafolo, all'ingresso del paese.

Per cause in via d'accertamento scontro tra due autovetture, una Peugeot 206 ed una Kia venga.
Quest'ultima a causa dell'impatto si è capovolta su un fianco.

Si è reso necessario l'Intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducente della Kia,  che immediatamente e stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

È ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania, ma non sarebbe in pericolo di vita,

Sul posto ambulanza del 118 e Polizia Municipale di Belpasso.

