BELPASSO. SCONTRO TRA DUE AUTO SULLA SP3: UNO DEI VEICOLI FINISCE CONTRO UN MURETTO, FERITI

Belpasso, 5 luglio 2025 – Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla Strada Provinciale 3, nelle vicinanze del centro commerciale "Etnapolis", in territorio di Belpasso. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, prontamente intervenuta sul posto, due vetture – una Ford Ka e una Fiat Bravo – si sono scontrate frontalmente in un impatto di particolare intensità.

L’urto è stato così violento da provocare l’esplosione degli airbag in entrambi i veicoli. Uno dei due mezzi, a seguito dell'impatto, è finito la sua corsa contro il muretto che delimita la carreggiata, riportando gravi danni alla parte anteriore.

Sul luogo sono giunti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti. Secondo le prime informazioni, ci sarebbe almeno un ferito, ma al momento non si conoscono con precisione le condizioni cliniche né la gravità delle lesioni riportate.

Il traffico lungo la SP3 ha subito forti rallentamenti, con disagi per gli automobilisti in transito.

Gli agenti della Polizia Municipale stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e determinare eventuali responsabilità.