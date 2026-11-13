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Belpasso, scontro tra due veicoli: ferita un'81enne

Una donna di 81 anni è stata trasportata al Pronto Soccorso di Paternò. Una delle auto è finita contro la saracinesca di un edificio.

A cura di Redazione
13 novembre 2026 17:28
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Belpasso, scontro tra due veicoli: ferita un'81enne -
Belpasso
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Incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 13 novembre, a Belpasso, lungo via II Retta di Levante, all'altezza del civico 162, dove si è verificato uno scontro tra due veicoli.

A seguito dell'impatto, una delle auto è finita contro la saracinesca di un edificio, mentre l'altra vettura ha riportato evidenti danni alla fiancata.

Nell'incidente è rimasta ferita una donna di 81 anni, soccorsa dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Paternò.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le condizioni dell'anziana non sarebbero gravi. La donna avrebbe riportato soltanto ferite lievi.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale di Belpasso per gli accertamenti del caso. Resta da chiarire l'esatta dinamica dello scontro.

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