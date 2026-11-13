AGGIORNAMENTO SEGNALAZIONE Paternò, continua l'emergenza acqua: disagi in diverse vie, frantoio ancora a secco

Anche questa mattina, venerdì 13 novembre, arrivano segnalazioni di disservizi idrici. Rubinetti a secco e problemi di pressione in diverse zone della città.

Continuano i disagi legati alla mancanza d'acqua a Paternò. Anche questa mattina, venerdì 13 novembre, arrivano segnalazioni di problemi nell'erogazione idrica, con diverse famiglie che lamentano rubinetti a secco e pressione insufficiente ormai da giorni.

Tra le situazioni segnalate alla redazione di 95047.it c'è quella di un frantoio di via Stazione Circumetnea, che anche stamattina ha confermato di essere ancora senz'acqua. Secondo quanto riferito direttamente dall'attività, il disservizio sarebbe iniziato alle 7 di mercoledì 11 novembre, proprio nel pieno della campagna olearia.

Per poter continuare la lavorazione delle olive, ieri, giovedì 12 novembre, il frantoio ha dovuto ricorrere a un'autobotte d'acqua. «Mi sono fatto portare un'autobotte d'acqua per lavorare oggi», aveva raccontato ieri mattina il rappresentante dell'attività alla nostra redazione.

Numerose segnalazioni arrivano anche dai cittadini attraverso i commenti pubblicati sui social di 95047.it. Problemi vengono riferiti in via Bellini, via Ragusa, via Brescia, via Campania e via Goffredo Mameli, oltre che nella zona di San Francesco di Paola.

Un residente della zona della circonvallazione, nei pressi della farmacia Costa, lamenta una pressione dell'acqua insufficiente per il regolare funzionamento dell'impianto domestico. Un'altra cittadina racconta che l'acqua sarebbe disponibile soltanto nelle prime ore del mattino, per poi mancare dalle 8.

Secondo quanto segnalato dal frantoio, anche la fontana di piazza Stazione sarebbe interessata dal disservizio. Dall'attività riferiscono inoltre di aver contattato AMA senza ricevere indicazioni precise sui tempi di ripristino.

Le testimonianze descrivono una situazione di disagio in diverse zone della città, anche se al momento non è possibile stabilire se tutte le interruzioni segnalate siano riconducibili alla stessa causa.

Si attendono chiarimenti da AMA sulle cause dei disservizi e sui tempi di ripristino dell'erogazione idrica. La redazione di 95047.it resta disponibile a pubblicare eventuali precisazioni e aggiornamenti da parte del gestore.

Per segnalazioni alla redazione: WhatsApp 393 9504777.