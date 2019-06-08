BELPASSO: SCOOTER TRAVOLGE PEDONI, 4 FERITI
Gravissimo incidente è accaduto intorno alle ore 00 in via Vittorio Emanuele III a Borello.
Uno scooter, per cause in via d'accertamento, ha perso il controllo travolgendo due ragazzi che erano sul marciapiedi.
Quattro i feriti, secondo le primissime informazioni due di loro hanno riportato un politrauma ma non sono in pericolo di vita ricoverati rispettivamente al Policlinico e Canizzaro di Catania.
Sul posto quattro ambulanze che hanno immediatamente soccorso i ragazzi ed i Carabinieri di Belpasso.
Sul posto l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.
IN AGGIORNAMENTO