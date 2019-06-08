95047

BELPASSO: SCOOTER TRAVOLGE PEDONI, 4 FERITI

FLASHGravissimo incidente è accaduto intorno alle ore 00 in via Vittorio Emanuele III a Borello.Uno scooter, per cause in via d'accertamento, ha perso il controllo travolgendo due ragazzi che erano su...

A cura di Redazione Redazione
09 giugno 2019 01:20
BELPASSO: SCOOTER TRAVOLGE PEDONI, 4 FERITI -
Dintorni
Condividi

FLASH

Gravissimo incidente è accaduto intorno alle ore 00 in via Vittorio Emanuele III a Borello.

Uno scooter, per cause in via d'accertamento, ha perso il controllo travolgendo due ragazzi che erano sul marciapiedi.

Quattro i feriti, secondo le primissime informazioni due di loro hanno riportato un politrauma ma non sono in pericolo di vita ricoverati rispettivamente  al Policlinico e Canizzaro di Catania.

Sul posto quattro ambulanze che hanno immediatamente soccorso i ragazzi ed i Carabinieri di Belpasso.

 

Sul posto l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.

IN AGGIORNAMENTO

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047