Belpasso, scoperta discarica abusiva di 1.000 metri quadrati: scatta il sequestro

Scoperta un’area di circa 1.000 metri quadrati con rifiuti anche pericolosi in contrada Magazzinazzo. Accertamenti in corso.

l Servizio di Vigilanza Ambientale, incardinato presso lo staff del Sindaco di Belpasso, ha eseguito nei giorni scorsi il sequestro penale di due terreni agricoli in contrada Magazzinazzo, nell'agro del Comune di Belpasso, con accesso dalla S.S. 417.

Su un'area di circa 1.000 metri quadrati gli operatori hanno rilevato la presenza di discariche abusive di rifiuti urbani, ingombranti, speciali e pericolosi. Una parte del materiale era stata data alle fiamme.

Sono state ravvisate ipotesi di reato previste dal Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006): l'abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter), punito con la reclusione da uno a cinque anni, e la combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis), con pene fino a sette anni.

Le norme sono state rafforzate dalla legge sulla Terra dei fuochi, che ha innalzato le sanzioni per chi inquina il territorio.

Sono in corso ulteriori accertamenti, dei cui sviluppi sarà informata l'autorità giudiziaria.