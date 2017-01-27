Belpasso, scoperto mentre abbandonava rifiuti multato

Un altro “sporcaccione seriale” è stato beccato dalle telecamere di videosorveglianza del Comune di Belpasso, come pubblicato dal sindaco Carlo Caputo sulla sua pagina Facebook:Questo è il 304^ verbal...

come pubblicato dal sindaco Carlo Caputo sulla sua pagina Facebook:

Questo è il 304^ verbale in 3 anni. Sono numeri importanti visto che si partiva da 0.

Possono fare una lista e presentarsi alle prossime elezioni: la "lista degli zozzoni". Di sicuro non sosterranno me.

Chiedo sempre collaborazione, non posso vincere questa battaglia da solo. Ogni cittadino deve essere "controllore" del territorio, perché fuori dalla porta non è tutto mio ma tutto vostro e non può esserci un vigile o una telecamera in ogni luogo.