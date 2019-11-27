BELPASSO, SERRA INDOOR IN APPARTAMENTO SCOPERTA TRAMITE L'APP YOU POL

La Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato catanese CELIA Vincenzo Alessio (classe ’92) per coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.N...

La Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato catanese CELIA Vincenzo Alessio (classe ’92) per coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Nella mattina di ieri, personale della Squadra Mobile – Sezione Contrasto al Crimine Diffuso, a seguito di una segnalazione giunta sull’applicazione You Pol (l´App della Polizia di Stato che permette all'utente di interagire con la Polizia di Stato inviando segnalazioni, immagini o testo pensata per contrastare episodi di bullismo e di spaccio di sostanze soprattutto tra i più giovani), ha predisposto un servizio di appostamento in località Belpasso. I “Falchi” hanno individuato un appartamento nel quale poteva essere stata installata una serra indoor per coltivare lo stupefacente e hanno provveduto a rintracciarne il proprietario (CELIA); immediatamente dopo è stata effettuata una perquisizione che ha permesso di appurare che l’intera abitazione era stata adibita per la produzione, la coltivazione e la raccolta della marijuana.

In una stanza era allestito un sofisticato impianto di illuminazione, ventilazione e riscaldamento mentre un altro locale era stato predisposto per essiccare le piante e procedere alla raccolta e al suo confezionamento.

In totale sono state sequestrate 10 piante dell’altezza di oltre un metro e mezzo, 20 vasi pronti ad essere seminati, una bilancia per la pesatura della droga e vario materiale per la raccolta della stessa.

Il CELIA veniva tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.