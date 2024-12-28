BELPASSO. "SICUREZZA STRADALE: 20 PERSONE IDENTIFICATE, MULTE E PATENTE RITIRATA

Prosegue l’operazione “Natale in sicurezza”, promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania contro l’illegalità diffusa, a tutela della serenità di cittadini e turisti in tutto il Capoluo...

Prosegue l’operazione “Natale in sicurezza”, promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania contro l’illegalità diffusa, a tutela della serenità di cittadini e turisti in tutto il Capoluogo etneo.

In tale quadro, i militari della Stazione Carabinieri di Belpasso, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo C.I.O. del 12° Reggimento Sicilia, hanno eseguito un minuzioso controllo del territorio mirato a prevenire e reprimere le attività illecite e salvaguardare tutti gli utenti della strada, verificando quindi il rispetto delle norme del Codice della Strada.

Proprio in relazione agli accertamenti stradali, i Carabinieri hanno fermato un giovane a bordo di uno scooter che, da subito, si è mostrato molto nervoso per quel controllo, e questo atteggiamento ha indotto i militari a procedere con una perquisizione personale durante la quale gli investigatori hanno recuperato, dalle del ragazzo, 4 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 3 grammi.

Il giovane, quindi, è stato segnalato alla Prefettura di Catania come assuntore di sostanze stupefacenti.

In generale il servizio, svolto nelle aree di maggiore traffico e nei principali snodi viari, ha permesso di identificare 20 persone e di controllare 17 veicoli, elevando sanzioni amministrative per un totale di 866€, con il sequestro amministrativo di un veicolo e il ritiro di una patente di guida, a ulteriore garanzia della sicurezza stradale.