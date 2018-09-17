I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato nella flagranza il 18enne Salvatore Furnari del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefac...

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato nella flagranza il 18enne Salvatore Furnari del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

BELPASSO: SPACCIAVA DAI DOMICILIARI:ARRESTATO 18ENNE

Obbligato dal 6 luglio scorso a permanere in casa, così come disposto dal G.I.P. del Tribunale dei Minorenni di Catania, a seguito ad un arresto sempre per droga eseguito dai Carabinieri di Catania Piazza Dante (nell’ambito dell’Operazione “Bivio”), occultava in casa, all’interno di una bambola di pezza, 16 dosi di marijuana pronte ad essere piazzate.

Ad insospettire i militari l’eccessivo viavai di giovani da quell’abitazione che li ha indotti a monitorarne i movimenti fino ad ieri sera, quando hanno deciso di entrare e perquisirla.

La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato, dopo la convalida dell’arresto, permarrà in casa così come disposto dall’A.G.