BELPASSO: Tamponamento fra 4 auto nei pressi del centro commerciale

A cura di Redazione Redazione
10 luglio 2018 19:17
BELPASSO: Tamponamento fra 4 auto nei pressi del centro commerciale -
Tamponamento a catena fra 4 auto alle ore 18:30 circa , a Valcorrente all'altezza del centro commerciale.

Secondo le prime informazioni, non si registrano, fortunatamente, feriti gravi.

Sul posto sono giunte pattuglie della Polizia Municipale per effettuare i primi rilievi e stabilire la dinamica dello scontro multiplo.

IN AGGIORNAMENTO

 

