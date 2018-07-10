BELPASSO: Tamponamento fra 4 auto nei pressi del centro commerciale
A cura di Redazione
10 luglio 2018 19:17
Tamponamento a catena fra 4 auto alle ore 18:30 circa , a Valcorrente all'altezza del centro commerciale.
Secondo le prime informazioni, non si registrano, fortunatamente, feriti gravi.
Sul posto sono giunte pattuglie della Polizia Municipale per effettuare i primi rilievi e stabilire la dinamica dello scontro multiplo.
IN AGGIORNAMENTO