BELPASSO: TANTI AUGURI A NONNA PER I SUOI 103 ANNI

L’affetto e la vicinanza di tanti parenti, a cominciare dalle due figlie, Agata e Franca Reitano, i generi, i quattro nipoti e altrettanti pronipoti, il più piccolo è Giovanni che compirà un anno i primi giorni di maggio, sono un confortocostante. Maria Marchese, la “nonnina” di Belpasso ha festeggiato il 103esimo compleanno con loro e con il sindaco Daniele Motta el’assessore Graziella Manitta, che hanno voluto condividere un anniversario storico sottolineato da un bel regalo floreale, ricambiato con una squisita torta di crema e frutta.

“Abbiamo avuto il piacere di condividere questa festa con la più anziana cittadina di Belpasso, una donna che si è sempre fatta amare per la forte fede cattolica, il carattere mite, la disponibilità verso gli altri, il senso della famiglia e la dedizione al lavoro”, ha commentato il sindaco Daniele Motta.

Maria Marchese da ragazza lavorava nel panificio-pastificio di famiglia, poi dopo il matrimonio con Alfio Reitano, comparso nel 1992, si dedicò alla sartoria. Tutt’ora, nonostante l’età, trascorre parte della giornata ricamando o ai ferri con i quali sta realizzando una sciarpa.