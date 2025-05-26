BELPASSO, TERRIBILE SCHIANTO NELLA NOTTE SULLA SP14: AUTO DISTRUTTA E CONDUCENTE FERITO

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte, poco prima delle ore 2, lungo la Strada Provinciale 14, l’arteria che collega la frazione di Piano Tavola al centro abitato di Belpasso. Per ca...

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte, poco prima delle ore 2, lungo la Strada Provinciale 14, l’arteria che collega la frazione di Piano Tavola al centro abitato di Belpasso.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di una Skoda ha perso improvvisamente il controllo del veicolo, andando a sbattere violentemente contro il guardrail.

L’impatto è stato talmente forte che l’auto ha terminato la sua corsa con le ruote posteriori sollevate sopra la barriera metallica, mentre gli airbag sono esplosi e una gomma anteriore si è completamente staccata dal mezzo.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo.

Sul posto anche un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al conducente prima di trasferirlo all’ospedale di Paternò per gli accertamenti e le cure necessarie.

Al momento non si conoscono le sue condizioni precise, ma non risulterebbero altri veicoli coinvolti.

I Carabinieri sono intervenuti per eseguire i rilievi di legge e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La SP14 è rimasta chiusa per circa due ore per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la completa messa in sicurezza del tratto stradale.