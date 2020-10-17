BELPASSO: “TOPO D’AUTO” INCASTRATO DALLE TELECAMERE

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato il 66enne Gaetano GRASSO di Catania, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania...

I militari, grazie ad un’attività info-investigativa, corroborata anche dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza attivi sul territorio comunale, sono riusciti a risalire all’identità dell’autore del furto commesso il 7 giugno scorso in via Roma a Belpasso, giorno in cui l’odierno arrestato, utilizzando uno jammer (un disturbatore di frequenza che inibisce il corretto funzionamento dei telecomandi) aprì la portiera di una BMW 320 per asportare dall’abitacolo una borsa e un notebook di proprietà di un cittadino di Biancavilla (CT).

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Termini Imerese (PA).