Un tragico aggiornamento giunge sul grave fatto di cronaca avvenuto nella serata del 08 Marzo 2025 presso il centro commerciale Etnapolis di Valcorrente, a Belpasso.

Non ce l’ha fatta il giovane Simone D'Arrigo. di 16 anni, originario di Motta Sant’Anastasia, precipitato da un lucernario del parcheggio esterno situato sul tetto del centro commerciale, da un'altezza di circa 15 metri. L’impatto è stato devastante e le sue condizioni sono apparse subito disperate.

BELPASSO. TRAGEDIA AL CENTRO COMMERCIALE: 16ENNE PERDE LA VITA DOPO UNA CADUTA

Il ragazzo, che si trovava in compagnia di alcuni amici, ha riportato ferite troppo gravi per lasciargli scampo.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco, il personale sanitario del Servizio 118 era già sul posto e stava prestando le prime cure al giovane, che è stato poi trasportato d’urgenza all'ospedale San Marco di Catania.

Nonostante i tentativi dei medici, il ragazzo è purtroppo deceduto in serata a causa delle gravi lesioni riportate.

La squadra dei Vigili del Fuoco, insieme al personale della sicurezza interna del centro commerciale, ha provveduto a mettere in sicurezza l'area per evitare ulteriori pericoli.

Nel frattempo, i Carabinieri hanno sequestrato la zona per consentire gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria e avviare le indagini volte a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Saranno ascoltati anche i testimoni presenti al momento della tragedia per comprendere meglio come si siano svolti i fatti.

"Quelle notizie che non vorresti mai sentire, ascoltare, leggere. Quelle telefonate che non vorresti mai arrivassero. Una tragedia, un giovanissimo che perde la vita. Siamo vicini alla Famiglia D'Arrigo". Le dichiarazioni del sindaco di Motta Sant'Anastasia.