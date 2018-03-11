BELPASSO: Trattore si ribalta, giovane resta schiacciato
Incidente ieri pomeriggio, a pochi passi dal parco divertimenti,
A restare ferito un 27 Paternese, che stava lavorando in campagna con il suo trattore.
Il giovane si trovava a bordo del mezzo agricolo quando quest’ultimo, per cause da accertare, si è ribaltato.
Sul posto, poco, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, impegnati per estrarre la vittima da sotto il trattore, ed carabinieri della Compagnia di Paternò per gli accertamenti del caso.
<span style="font-size: 13px;">È stato necessario l’ausilio dell’elisoccorso per trasferire il malcapitato </span><span style="background-color: #ffffff;">all'ospedale</span>
La prognosi per il ragazzo resta, riservata, le sue condizioni appaiono gravi ma non sembra in pericolo di vita.