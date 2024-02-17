Nella mattinata di oggi, 17 Febbraio 2024, intorno alle ore 10:30, un grave incidente stradale si è verificato a Belpasso. Lo scontro si è verificato in via Gramsci, una traversa della centrale Via...

Nella mattinata di oggi, 17 Febbraio 2024, intorno alle ore 10:30, un grave incidente stradale si è verificato a Belpasso.

Lo scontro si è verificato in via Gramsci, una traversa della centrale Via Vittorio Emanuele

Le circostanze esatte che hanno portato allo scontro sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Tuttavia, ciò che è chiaro è che una Fiat Stilo e una Fiat Grande Punto sono rimaste coinvolte nell'incidente, con quest'ultima che è stata ribaltata a causa della violenza dell'impatto.

Purtroppo, il bilancio preliminare conta tre persone ferite, che sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Il loro stato di salute rimane al momento sconosciuto

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi, inclusi i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per garantire il soccorso e la sicurezza sul posto. Tuttavia, date le gravi ferite riportate da una delle persone coinvolte nello scontro, è stato necessario richiedere l'intervento dell'elisoccorso.

Un elicottero di soccorso è atterrato al campo comunale per fornire assistenza medica urgente.

Attualmente, la Via Gramsci è chiusa al traffico per consentire alle autorità di gestire la scena dell'incidente per le operazioni di soccorso e i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro

BELPASSO. TRE FERITI NELLO SCONTRO TRA DUE AUTO, UNA SI RIBALTA