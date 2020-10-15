BELPASSO: UN MORTO E 5 NUOVI CONTAGI IN PIÙ RISPETTO A IERI

Nella serata, il sindaco del Comune di Belpasso, Daniele Motta, ha comunicato ulteriori approfondimenti sulla situazione Coronavirus nel territorio comunale, aggiornati a oggi giovedì 15 ottobre 2020...

Nella serata, il sindaco del Comune di Belpasso, Daniele Motta, ha comunicato ulteriori approfondimenti sulla situazione Coronavirus nel territorio comunale, aggiornati a oggi giovedì 15 ottobre 2020“

Sono 50 in totale i casi segnalati dall’ASP dall'inizio della seconda ondata di contagi ad oggi, 40 i casi positivi attualmente attivi, 8 i guariti, 1 deceduto. “Oggi purtroppo porta in eredità una notizia molto triste: la dipartita di un concittadino, con patologie pregresse, ma di fatto deceduto a causa del Coronavirus. Sentite condoglianze alla famiglia del cittadino. – dichiara il sindaco“

POST DEL SINDACO

Cari Concittadini, ecco il bollettino #infoCovid di oggi che purtroppo porta in eredità una notizia molto triste: la dipartita di un concittadino, con patologie pregresse, ma di fatto deceduto a causa del Coronavirus. Sentite condoglianze alla famiglia del cittadino.

Questi i numeri:

Dal 3 agosto ad oggi, sono 50 in totale i cittadini risultati positivi. 40 gli effettivi. 8 i guariti. 2 gli ospedalizzati e 2 i deceduti.

Nella giornata di oggi, dunque, contiamo 5 contagi in più rispetto a ieri.

Confermiamo che le operazioni di sanificazione delle scuole di Belpasso (materne, elementari e medie) sono state effettuate! Le lezioni riprenderanno regolarmente domani.

Auguro una pronta guarigione a tutti i nostri concittadini contagiati, che presto possano buttarsi alle spalle questa difficile esperienza.

Sono con voi, conclude il Sindaco.