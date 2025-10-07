BELPASSO – VASTO INCENDIO A VALCORRENTE: FIAMME IN UNA DITTA DI SMALTIMENTO ELETTRODOMESTICI, PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO. LE FOTO

Belpasso, 7 ottobre 2025 – Un vasto incendio è divampato oggi pomeriggio intorno alle ore 14:00 all’interno di un capannone situato nella zona industriale di Valcorrente, nei pressi della strada stata...

Belpasso, 7 ottobre 2025 – Un vasto incendio è divampato oggi pomeriggio intorno alle ore 14:00 all’interno di un capannone situato nella zona industriale di Valcorrente, nei pressi della strada statale 121, in provincia di Catania.

Le fiamme si sarebbero sprigionate all’interno di una ditta specializzata nello smaltimento di elettrodomestici e rifiuti speciali. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento e, al momento, non si hanno notizie di persone coinvolte.

Una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, si è alzata nell’aria causando disagi alla viabilità lungo la SS121 e preoccupazione tra i residenti delle aree circostanti.

Sul posto stanno operando numerose squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate ininterrottamente nelle complesse operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, che sono tuttora in corso e continueranno con ogni probabilità per diverse ore.

Alle operazioni stanno prendendo parte unità provenienti dai distaccamenti Nord, Adrano e Paternò, supportate da un carro aria, un’autobotte della Sede Centrale, i Vigili del Fuoco volontari di Maletto e il tecnico di guardia. Presente anche un’autobotte da 25 mila litri, indispensabile per garantire una riserva d’acqua adeguata all’emergenza.

Sul luogo anche i Carabinieri, due autobotti della Protezione Civile e una della Forestale, oltre al personale sanitario del Servizio 118 in via precauzionale.

Sin dalle prime fasi è intervenuta anche la Protezione Civile di Belpasso, mentre una squadra ESAF con codice 200 è stata posta in preallerta per l’eventuale allestimento di un PMA (Punto Medico Avanzato), in caso di disturbi respiratori legati alla qualità dell’aria tra i residenti della zona.

L’intera situazione è costantemente monitorata dalla Protezione Civile regionale, che segue l’evolversi dell’incendio e i livelli di inquinamento atmosferico.

Le autorità raccomandano ai cittadini di evitare l’area interessata e di tenere chiuse porte e finestre nelle abitazioni limitrofe, fino a nuovo aggiornamento.