🔥🔥🔥 Vasto rogo tra Piano Tavola e Belpasso: SP14 chiusa e due elicotteri della Forestale in azione

Densa colonna di fumo visibile a distanza, fiamme vicino ad alcuni capannoni industriali. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Municipale.

BELPASSO – Un vasto incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio di oggi lungo la SP14, la strada che collega Piano Tavola al centro abitato di Belpasso, provocando forti disagi alla circolazione e momenti di apprensione tra residenti e automobilisti.

Le fiamme si sono sviluppate in un’area vicina ad alcuni capannoni industriali, generando in poco tempo una densa colonna di fumo grigio ben visibile anche a diversi chilometri di distanza. Il vento e la vegetazione secca hanno contribuito ad alimentare rapidamente il rogo, che si è esteso su un’ampia area.

Sul posto sono intervenuti i i Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e contenimento dell’incendio per evitare che le fiamme potessero raggiungere strutture, mezzi o altre aree sensibili presenti nella zona.

Vista la vasta estensione del fronte del fuoco, è stato richiesto anche l’intervento di due elicotteri della Forestale, entrato in azione con diversi lanci d’acqua dall’alto nel tentativo di rallentare e circoscrivere l’avanzata delle fiamme.

Per motivi di sicurezza, la Polizia Municipale di Belpasso ha provveduto a chiudere temporaneamente parte della SP14, regolando il traffico e impedendo il transito nelle aree più vicine all’incendio. Alcuni automobilisti sono stati costretti a rallentare o a deviare il percorso a causa del fumo intenso che ha ridotto notevolmente la visibilità.

La situazione resta in evoluzione e non si escludono ulteriori disagi alla viabilità fino al completo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’intera zona interessata dall’incendio.

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