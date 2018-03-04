BELPASSO: Vasto incendio in una ditta di smaltimento rifiuti - Le foto
A cura di Redazione
04 marzo 2018 23:29
Un violento incendio è divampato questa sera dopo le 21 presso un azienda di smaltimento rifiuti nel territoriio di Belpasso, dietro il centro commerciale
Fiamme altissime visibili pure da centinai di metri.
La colonna di fumo è visibile a diversi chilometri di distanza.
Suo posto i vigili del fuoco VVF di Paternò e altri rinforzi dal Comando Provinciale
IN AGGIORNAMENTO