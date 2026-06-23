Belpasso, vede i Carabinieri e si rifugia nella toilette: 14enne sorpreso con un coltello a scatto.



I Carabinieri della stazione di Belpasso, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, hanno denunciato un 14enne di Belpasso sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, ritenendolo responsabile di “porto di armi od oggetti atti ad offendere”.

L’intervento è scaturito in serata allorquando i militari dell’Arma, nel transitare a bordo dell’autovettura recante i colori d’istituto lungo la via Vittorio Emanuele, hanno scorto due ragazzi che stavano transitando a piedi nei pressi di un bar.

Improvvisamente uno dei due, accortosi della presenza dell’auto dei Carabinieri, ha cambiato direzione ed è entrato all’interno del predetto bar. Questo brusco comportamento ha insospettito gli operanti che hanno deciso di approfondire e verificare cosa stesse facendo.

All’interno dell’esercizio commerciale non hanno più visto il giovane scoprendo, poco dopo, che era andato a nascondersi nella toilette. Gli operanti, però, lo hanno immediatamente individuato, beccandolo con un coltello nelle mani, che aveva appena preso dal suo marsupio.

Il coltello, un modello a scatto con lama di 10 centimetri, detenuto ovviamente senza giustificato motivo, è stato sequestrato dai Carabinieri.

Bloccato in sicurezza, ed identificato per un 14enne residente a Belpasso, il giovane, sulla base dunque degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, e ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente.

