BELPASSO. VIA VALCORRENTE: INSTALLATO SPARTITRAFFICO LUNGO LA STRADA CHE COLLEGA PIANO TAVOLA E LA SS121

“Abbiamo installato lo spartitraffico su via Valcorrente, al fine di separare nettamente le due corsie e migliorare la condizione di sicurezza in alcuni punti notevolmente critici.

La strada è un’arteria di particolare rilevanza poiché collega la zona industriale di Piano Tavola con Belpasso e con la Strada Statale 121.

Sulla stessa strada sono stati installati dei pali di illuminazione pubblica con sistema fotovoltaico, sulla intersezione con la 1° strada della zona industriale, e sono in programma altri gli interventi per aumentarne la sicurezza”, dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo.

La strada in questione, dal 2020 di competenza comunale, era prima di proprietà della Regione.

Tra gli interventi in programma: il miglioramento del deflusso delle acque meteoriche attraverso lavori di pulizia e ripristino del sistema di drenaggio; il rifacimento delle rampe di raccordo con la Strada Statale 121. Gli interventi sono finanziati grazie a contributi regionali.