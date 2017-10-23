BELPASSO: VIOLA LA SORVEGLIANZA SPECIALE IMPOSTAGLI, ARRESTATO 32ENNE
I carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato Maurizio Costanzo, 32enne, del luogo, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania.
L’uomo dovrà espiare la pena residua di 9 mesi e 28 giorni di reclusione, poiché riconosciuto colpevole di aver violato i vincoli della Sorveglianza Speciale, reato commesso il 3 settembre 2016 a Belpasso.
L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto nuovamente ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.