BELPASSO. VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO: DANNI, MA NESSUN FERITO

Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze nella mattinata di oggi, 13 Gennaio 2023 in territorio di Belpasso.

E’ accaduto lungo la SP15 , nei pressi della diramazione tra Paternò e la contrada Agnelleria: forse una mancata precedenza – ma l’esatta dinamica è in corso di accertamento – all’origine dello scontro che ha coinvolto due vetture, due Fiat Punto, rimaste pesantemente danneggiate.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.