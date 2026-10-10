Belpasso, violento scontro tra auto e furgone sulla SP229/I: feriti e auto distrutta

Violento impatto intorno alle 16:30 lungo la strada provinciale nel territorio di Belpasso.

BELPASSO – Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 10 ottobre, intorno alle ore 16:30, lungo la Strada Provinciale 229/I, che collega la zona di Valcorrente a Palazzolo, nel territorio di Belpasso, dove si sono scontrati un'automobile e un furgone.

L'impatto è stato particolarmente violento. Ad avere riportato i danni più evidenti è stata l'automobile, rimasta con la parte anteriore completamente distrutta, il cofano deformato e il parabrezza danneggiato.

Secondo le prime informazioni raccolte, una persona sarebbe rimasta ferita in modo serio. Al momento non sono disponibili conferme ufficiali sulla gravità delle ferite e sulle condizioni delle persone coinvolte.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta un'ambulanza per prestare soccorso. Le immagini giunte alla redazione di 95047.it mostrano la vettura ferma a ridosso di un muro in pietra, con evidenti danni alla carrozzeria.

Restano ancora da chiarire l'esatta dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità. Non si conoscono, al momento, ulteriori dettagli sull'accaduto.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.