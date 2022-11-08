BELPASSO. VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTOVETTURE , DUE FERITI
Il sinistro si è verificato intorno alle ore 18.30 sulla sp 14, la strada provinciale che collega il centro abitato di Belpasso con la frazione di Piano Tavola.
Due autovetture coinvolte, una Fiat Punto ed una Fiat Panda che per cause in fase di accertamento da parte dell'autorità, si sono scontrate.
A causa del violento impatto nelle autovetture sono esplosi gli airbag.
Bilancio provvisorio di due persone ferite, un uomo ed una donna,i conducenti delle vetture che sono stati soccorsi dai sanitari che sono intervenuti sul posto, per le prime cure del caso ed essere trasferiti all'ospedale per gli tutti gli accertamenti del caso.
Al momento non disponibile la gravità delle ferite riportate.
Sul posto la Polizia Municipale di belpasso ed i Carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.
Disagi nella circolazione, al momento che scriviamo il traffico da Belpasso in direzione Piano Tavola è chiuso al transito, rallentamenti in direzione opposta.