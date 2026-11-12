BELPASSO. Strada chiusa a Palazzolo Ginestre: la segnalazione dei residenti, «Siamo ostaggi»

I lavori per la metropolitana complicano la viabilità. Per tornare a casa gli abitanti devono percorrere la superstrada e fare il giro da Etnapolis. Cresce la preoccupazione per la sicurezza.

BELPASSO – Si sentono quasi «ostaggi» della viabilità i residenti di contrada Palazzolo Ginestre, alle prese con una situazione sempre più complicata a causa dei lavori per la metropolitana. La chiusura di un ulteriore collegamento stradale sta creando pesanti disagi a chi vive nella zona, costringendo gli abitanti a percorrere la superstrada SS121 anche soltanto per rientrare nelle proprie abitazioni.

Da martedì 10 novembre, infatti, è stato chiuso anche il collegamento di via G. Parini in direzione Paternò, come documentano le fotografie inviate alla redazione di 95047.it, che mostrano transenne e cartelli di divieto di transito.

Per i residenti non si tratta semplicemente di un percorso più lungo, ma della perdita di una strada che permetteva loro di raggiungere casa senza dover necessariamente utilizzare la superstrada.

A denunciare la situazione è un gruppo di residenti di contrada Palazzolo Ginestre, che si è rivolto alla redazione di 95047.it per segnalare le difficoltà quotidiane e chiedere un intervento.

«Con tutti questi lavori per la metro abbiamo parecchie difficoltà logistiche. Stamattina hanno chiuso anche la strada che ci permetteva di raggiungere le nostre abitazioni in sicurezza», racconta una cittadina a nome del gruppo.

Adesso, secondo quanto segnalato, gli abitanti sono costretti a immettersi sulla SS121, raggiungere il centro commerciale e percorrere nuovamente la superstrada per poter tornare a casa.

Una situazione che coinvolge l'intera comunità, dagli automobilisti ai lavoratori, fino agli studenti che quotidianamente devono spostarsi dalla contrada.

Particolarmente delicata la situazione dei ragazzi che frequentano la scuola e si muovono in motorino, costretti, secondo i residenti, a utilizzare un'arteria trafficata anche da numerosi camion e mezzi pesanti.

La preoccupazione riguarda quindi non soltanto i disagi e i tempi di percorrenza, ma soprattutto la sicurezza di chi è obbligato ad affrontare questo tragitto.

Il gruppo di residenti chiede un intervento urgente agli enti competenti e l'individuazione di un collegamento alternativo sicuro, che consenta di raggiungere le abitazioni senza dover necessariamente percorrere la superstrada.

Resta inoltre da chiarire quanto durerà la chiusura e quali soluzioni siano previste per garantire collegamenti sicuri con la contrada.