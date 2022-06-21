BENVENUTA ESTATE COMINCIA L’ESTATE ASTRONOMICA, È IL GIORNO PIÙ LUNGO DELL’ANNO

Il caldo è già arrivato da giorni ma oggi, 21 giugno, alle 11.13, comincia l’estate astronomica vera e propria. Il solstizio d’estate, che dà il benvenuto alla bella stagione, è il giorno più lungo de...

Il caldo è già arrivato da giorni ma oggi, 21 giugno, alle 11.13, comincia l’estate astronomica vera e propria. Il solstizio d’estate, che dà il benvenuto alla bella stagione, è il giorno più lungo dell’anno, in cui il periodo di luce ha la sua massima durata (oggi il sole è sorto alle 5.32 e tramonterà alle 21.16).

La parola solstizio viene dal latino “solis statio”, sole e fermarsi. In astronomia è il momento in cui il Sole raggiunge il punto di declinazione massima (estate) o minima (inverno) rispetto alla Terra. E’ quell’attimo in cui l’astro raggiunge il punto più alto (o più basso) rispetto all’orizzonte e porta così il maggior (o minor) numero di ore di luce.

E se oggi è il giorno più lungo dell’anno da domani le giornate cominceranno già ad accorciarsi piano piano fino al solstizio d’inverno il 21 dicembre, quando ci sarà il giorno più corto.

PREVISIONI

Martedì avremo qualche nube in più al Centro Nord, ma si tratterà di nuvolosità alta e stratificata che non avrà conseguenze apprezzabili, da segnalare invece qualche temporale pomeridiano più diffuso sulle Alpi, localmente anche intenso e con un locale coinvolgimento in serata anche della pianura piemontese e a tratti dell'alta pianura lombarda. Le temperature aumentano ancora, le massime potranno toccare i 38°C al Centro Nord e portarsi oltre i 35°C anche al Sud. La ventilazione risulterà più accesa dai quadranti meridionali.

Mercoledì molto simile al martedì con nubi medio alte al Centro Nord e locali temporali in transito sulle Alpi, probabilmente fin dalla mattinata. Le temperature tendono a calare leggermente al Nord, saranno in aumento invece altrove con punte di 40°C al Sud. La ventilazione sarà a tratti tesa meridionale.

Giovedì qualche transito di nubi stratificate anche al Sud in un contesto sempre ampiamente soleggiato che vedrà una instabilità diurna più isolata sulle Alpi. Le temperature raggiungeranno valori ragguardevoli, si potranno superare i 40°C al Sud e i 38°C al Centro Nord. La ventilazione resterà meridionale