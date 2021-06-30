BENZINA A LIVELLI RECORD, PREZZO MEDIO A 1,628 EURO
Continuano i rincari sulla rete carburanti nazionale, con i prezzi che raggiungono livelli record. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carb...
Continuano i rincari sulla rete carburanti nazionale, con i prezzi che raggiungono livelli record. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina, in modalità self, va a 1,628 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,625 e 1,637 euro/litro (no logo 1,613).
Il prezzo medio praticato del diesel, sempre in modalità self, è a 1,489 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,482 e 1,507 euro/litro (no logo 1,468).