BENZINA: IL PREZZO SALE ANCORA, VERDE A 1,65 EURO AL LITRO
Non si ferma la corsa al rialzo dei prezzi dei carburanti, con l’aumento del costo del petrolio che continua a spingere verso l’alto il prezzo di benzina e diesel, andando ad incidere in maniera sempre più rilevante sulle tasche degli automobilisti.
La media nazionale del prezzo delle benzina in modalità self-service, così come emerge dalle rilevazioni settimanale del ministero dello Sviluppo economico, sfiora ormai 1,65 euro al litro (1,649 €/l), toccando il livello più alto da novembre del 2018. Non va molto diversamente per il prezzo del diesel che arriva a 1,508 euro, raggiungendo il record da oltre due anni con il prezzo più alto da giugno 2019.
Il ritmo dell’incremento del prezzo dei carburanti continua ad essere sostenuto, considerando che la settimana precedente, sempre secondo i dati del ministero dello Sviluppo economico, la benzina si attestava a 1,634 euro al litro e il gasolio a 1,494 euro al litro.