Benzina sopra i 2 euro al litro, prezzi ai massimi dal 2023: quanto costa adesso fare il pieno

Torna a pesare il caro carburanti sulle tasche degli italiani. La benzina ha superato nuovamente la soglia dei 2 euro al litro anche sulla rete stradale nazionale, raggiungendo livelli che non si registravano dal 2023.

Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi, 20 agosto 2026, il prezzo medio della benzina in modalità self service è salito a 2,002 euro al litro, rispetto agli 1,997 euro del giorno precedente.

Ancora più pesante la situazione per chi utilizza un’auto diesel. Il gasolio ha raggiunto una media di 2,116 euro al litro sulla rete stradale, contro i 2,107 euro registrati ieri.

In autostrada prezzi ancora più alti

Il conto aumenta ulteriormente per chi viaggia in autostrada. La benzina self arriva mediamente a 2,077 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 2,186 euro al litro.

Solo pochi giorni fa, il 17 agosto, la benzina sulla rete ordinaria era ancora a 1,992 euro al litro e il gasolio a 2,093 euro: numeri che mostrano come in pochi giorni i prezzi abbiano continuato a muoversi verso l’alto.

Preoccupazione per i prossimi giorni

A preoccupare è anche la prossima scadenza delle misure sulle accise del gasolio. Il provvedimento di riduzione delle imposte era stato prorogato fino al 25 agosto, mentre le associazioni dei consumatori chiedono nuovi interventi per frenare gli aumenti.

Il nuovo rialzo arriva inoltre in pieno periodo di rientri dalle vacanze estive, quando migliaia di automobilisti sono in viaggio sulle strade e autostrade italiane. Per molte famiglie, dunque, fare il pieno torna a rappresentare una spesa particolarmente pesante.