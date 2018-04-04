BERGAMO: Sparatoria in una sala slot, uccisa coppia Siciliana

È di due persone morte il bilancio di una sparatoria avvenuta questa sera alla sala slot Gold Cherry di Caravaggio, nel Bergamasco. Le vittime sono Carlo Novembrini, nato a Gela nel 1967, e Maria Rosa...

Entrambi erano residenti a Sergnano (Cremona). E' invece un ex sorvegliato speciale, che ha scontato diversi anni al 41 bis e sarebbe legato al clan Madonia, l'uomo sospettato di aver ucciso la coppia.

A quanto si è appreso, il presunto omicida aveva avuto in passato un legame sentimentale con la donna rimasta uccisa. L'ipotesi è che quindi si tratti di un duplice delitto passionale.