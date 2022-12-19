BETONIERA IN BILICO SUL CIGLIO DELLA STRADA SULLA SS121 A PALAZZOLO
Un 'anomalo "incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi 19 dicembre 2022 intorno alle ore 14.30 sulla SS 121.
Il conducente di una betoniera per cause non ancora note, mentre percorreva la superstrada tra lo svincolo Palazzolo e centro commerciale in direzione Catania hai perso il controllo del mezzo, andando a finire fuori strada, rimandando tra il guardrail ed il fossato che costeggia la superstrada.
Sul posto sono intervenuti I carabinieri al fine di effettuare tutti i rilievi dell'accaduto e stabilire l'esatta dinamica del sinistro.
Nel tratto interessato dall'incidente si registrano rallentamenti.
IN AGGIORNAMENTO