BIAGIO CONTE DIMESSO DALL’OSPEDALE

Dopo più di due settimane di ricovero, Biagio Conte ha lasciato il reparto di oncologia dell’ospedale Buccheri la Ferla. Il missionario laico, 58 anni, continuerà la sua lotta contro il tumore al colo...

Dopo più di due settimane di ricovero, Biagio Conte ha lasciato il reparto di oncologia dell’ospedale Buccheri la Ferla. Il missionario laico, 58 anni, continuerà la sua lotta contro il tumore al colon al rientro nella Missione Speranza e carità.

Ha reagito bene alle terapie, ha ripreso a mangiare e si trova in una condizione fisica migliore di quando è entrato in corsia lo scorso 24 giugno.

Adesso la battaglia si sposta su un altro fronte e, almeno per il momento, sarà combattuta nei locali della Missione Speranza e carità con i supporti necessari e il continuo contatto con i medici.

“È con sentimento di speranza e di fiducia che apprendo della notizia che Fratel Biagio ha lasciato l’ospedale.

La sua battaglia è ancora lunga ma sono certo che, con il continuo supporto dei fratelli della Missione Speranza e Carità e dei medici che ringrazio, potrà affrontare le terapie necessarie nel miglior modo possibile. Oggi la città tira un sospiro di sollievo”, dice il sindaco Roberto Lagalla. Conte, 58 anni è il fondatore della Missione Speranza e Carita’ , nata nel 1991 con l’obiettivo di aiutare gli “ultimi”.

Opera in nove comunità, destinate all’accoglienza maschile e di donne o mamme con bambini.