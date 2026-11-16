Bialetti richiama caffè alla nocciola: sostanza oltre i limiti, ecco i lotti interessati

Richiamo alimentare per due prodotti Bialetti da 250 grammi. Rilevati livelli di ocratossina A superiori ai limiti consentiti. L'invito ai consumatori è di non utilizzare il caffè e restituirlo al punto vendita.

Nuovo richiamo alimentare che riguarda alcuni lotti di caffè Bialetti aromatizzato alla nocciola. L'azienda Bialetti Industrie S.p.A. ha disposto il ritiro di specifiche confezioni di Perfetto Moka e Macinato Universale alla nocciola, a causa della presenza di una sostanza oltre i limiti previsti dalla normativa.

Il richiamo, datato 13 novembre 2026, riguarda confezioni da 250 grammi nelle quali sono stati riscontrati livelli di ocratossina A superiori ai limiti consentiti.

I prodotti e i lotti richiamati

Nel dettaglio, il provvedimento interessa:

Perfetto Moka nocciola , lotto LC5 BD160B, termine minimo di conservazione 09/06/2027.

Perfetto Moka nocciola , lotto LC5 BD161B, termine minimo di conservazione 10/06/2027.

Macinato Universale nocciola, lotto LC5 BD160B, termine minimo di conservazione 09/06/2028.

Tutti i prodotti coinvolti sono commercializzati in confezioni da 250 grammi e fanno riferimento a Bialetti Industrie S.p.A., con stabilimento in via Fogliano 1, a Coccaglio, in provincia di Brescia.

L'avviso ai consumatori

L'ocratossina A è una sostanza tossica che può essere prodotta da alcune muffe e la cui presenza negli alimenti è soggetta a limiti di legge per tutelare la salute dei consumatori.

L'azienda invita chiunque abbia acquistato uno dei prodotti appartenenti ai lotti indicati a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita.

Il richiamo riguarda esclusivamente i prodotti e i lotti specificati nell'avviso, non tutti i caffè commercializzati con il marchio Bialetti.