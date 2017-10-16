BIANCAVILLA: AGGREDI' 85 ENNE PER RUBARGLI PORTAFOGLIO, PRESO

I carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dalla Procura di Catania nei confronti di Gaetano Mirabella, 62enne di Gravina di Catania....

I carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dalla Procura di Catania nei confronti di Gaetano Mirabella, 62enne di Gravina di Catania. Il gip, tenuto conto delle risultanze investigative prodotte dai Carabinieri, a seguito di un’articolata attività investigativa, ha riconosciuto l’uomo colpevole di una rapina.

In particolare i militari accertavano che il reo il 5 settembre scorso in Piazza Collegiata a Biancavilla aveva rubato il portafoglio di un 85enne, contenente 500 euro e documenti personali, sfilandoglielo dalla tasca dei pantaloni.

La vittima reagiva al furto e il malvivente, fuggendo, lo scaraventava a terra. L’anziano nella circostanza fu trasportato all’ospedale di Biancavilla dove fu medicato per delle lesioni alle spalle ed ai polsi. Il provvedimento è stato notificato all’uomo nel carcere di Piazza Lanza, dove lo stesso è ristretto.