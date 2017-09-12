BIANCAVILLA: ARRESTATO 19ENNE PER DROGA

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato nella flagranza GALVAGNO Placido, 19enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.La scorsa notte i militari, d...

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato nella flagranza GALVAGNO Placido, 19enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La scorsa notte i militari, durante un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio nel centro cittadino, hanno notato il giovane in via Gemma cedere una bustina ad un occasionale “cliente” , prelevando le bustine da una botola per l’acqua ubicata sul manto stradale di quella via.

Immediatamente bloccato e perquisito il fermato è stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana, già suddivisa in 10 dosi pronte per lo smercio e la somma in contante di 50 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Successivamente i Carabinieri nella botola hanno rinvenuto una pistola semiautomatica a salve modello Bruni, con caricatore inserito con 15 colpi a salve, una confezione di 50 cartucce cal. 8 mm, sempre a salve ed ulteriori 17 grammi di marijuana, suddivisa in 21 dosi. La pistola, le cartucce e la droga sono stati sequestrati.

Inoltre l’acquirente, un giovane del luogo, è stato segnalato alla Prefettura.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria