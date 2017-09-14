BIANCAVILLA: ARRESTATO 23ENNE PER DROGA

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato TRISCARI Biagio 23enne, biancavillese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I Carabinieri da alcuni giorni tenevano so...

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato TRISCARI Biagio 23enne, biancavillese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri da alcuni giorni tenevano sotto controllo l’abitazione del giovane, notando uno strano movimento di persone negli orari più inconsueti della giornata.

La notte scorsa, i militari hanno proceduto ad una perquisizione nell’appartamento del 23enne rinvenendo e sequestrando, occultati nell’intercapedine della cassettiera nella sua camera, 500 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi pronti per lo smercio e la somma in contanti di 80 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.