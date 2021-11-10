BIANCAVILLA . ARRESTATO PER VIOLENZA SESSUALE E CORRUZIONE DI MINORENNE
I Carabinieri della Stazione di Biancavilla, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Ravenna, hanno arrestato un 37enne del posto.L’uomo d...
I Carabinieri della Stazione di Biancavilla, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Ravenna, hanno arrestato un 37enne del posto.
L’uomo dovrà espiare la pena di 4 anni ed 8 mesi di reclusione in seguito al pronunciamento della Corte Suprema di Cassazione che, lo scorso 21 ottobre, ha dichiarato inammissibile il ricorso del suo legale avverso una sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Bologna per i reati di violenza sessuale aggravata e corruzione di minorenne, commessi dal 2009 al 2015 nel comune di Lugo (RA).
Il 37enne è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.