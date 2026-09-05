BIANCAVILLA, BECCATO DUE VOLTE IN DUE ANNI ALLA GUIDA SENZA PATENTE: DENUNCIATO 32ENNE

Era già stato sanzionato per la stessa violazione nel biennio precedente: per lui è scattata la denuncia penale

Maggiore presenza dei Carabinieri sulle strade di Biancavilla per rafforzare i controlli sulla circolazione stradale e prevenire l’illegalità diffusa.

Nel corso di un servizio straordinario coordinato ad alta visibilità, i militari della locale Stazione, con il supporto della C.I.O. del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, hanno effettuato verifiche su persone e veicoli in transito.

Il servizio si è svolto nella mattinata e ha interessato diversi punti del territorio comunale, con particolare attenzione alla circolazione stradale. Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno identificato una decina di persone e sottoposto a verifica 5 veicoli.

Tra i conducenti controllati, i militari hanno accertato che un 32enne si era posto alla guida della sua utilitaria senza aver mai conseguito la patente di guida. Gli ulteriori riscontri hanno evidenziato che la stessa violazione era già stata contestata nel biennio precedente ed è pertanto scattata la denuncia penale.

Contestate due violazioni al Codice della strada, per un importo complessivo di 743 euro, con la sottoposizione di un veicolo a fermo amministrativo.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà il 32enne per guida senza patente reiterata nel biennio, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.