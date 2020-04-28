BIANCAVILLA, BRUCIAVANO RIFIUTI A RIDOSSO DELLE ABITAZIONI: DUE ARRESTATI
I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato un 22enne ed un 20ene, entrambi del posto, perché resisi responsabili di incendio doloso in concorso e di raccolta e smaltimento illecito di...
I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato un 22enne ed un 20ene, entrambi del posto, perché resisi responsabili di incendio doloso in concorso e di raccolta e smaltimento illecito di rifiuti.
Nel corso di un servizio perlustrativo l’attenzione dei militari era stata attirata da una densa colonna di fumo proveniente da via Dell’Uva, quindi, direttisi sul posto, hanno sorpreso i due giovani che stavano incendiando rifiuti di varia natura tra i quali elettrodomestici, parti di autovetture e bombole già svuotate del gas.
L’area, in particolare, era stata trasformata dai due arrestati in una discarica abusiva, situata proprio a ridosso delle abitazioni.