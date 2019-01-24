BIANCAVILLA: CADONO IN TRAPPOLA RUBANDO I BIDONI DI CARBURANTE CONTRASSEGNATI: DENUNCIATI TRE PREGIUDICATI DEL POSTO.

I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato tre pregiudicati di Biancavilla, P.P. di anni 25, P.M. di anni 21 e M.V. di anni 19, poiché ritenuti responsabili di ricettazione in concorso, resi...

I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato tre pregiudicati di Biancavilla, P.P. di anni 25, P.M. di anni 21 e M.V. di anni 19, poiché ritenuti responsabili di ricettazione in concorso, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Il terzetto aveva preso di mira soprattutto l’isola ecologica di via Della Montagna da dove erano stati trafugati numerosi bidoni contenenti complessivamente oltre 1.000 litri di gasolio, in uso alla ditta A.T.I. ambiente, nonché degli accumulatori ed alcuni bidoni di olio per trazione.

La denuncia presentata ai carabinieri, ha consentito agli inquirenti di attivare alcuni servizi di osservazione che in più occasioni registravano il passaggio e brevissime soste dei tre malviventi nei pressi proprio dell’isola ecologica.

Circostanze che hanno spinto gli investigatori, di comune accordo con i gestori dell’isola ecologica, ad inventarsi uno stratagemma per cercare di attirare “il topolino al formaggio” ponendo in bella vista, dopo averli appositamente contrassegnati, alcuni bidoni di gasolio che, guarda caso, dopo alcuni giorni sono stati rubati.

Avendo oramai la “quasi” certezza della responsabilità del trio circa i furti commessi in danno dell’isola ecologica, i militari, superando la resistenza attiva opposta dai tre soggetti condita anche da minacce esplicite, hanno fatto scattare le perquisizioni nelle loro abitazioni (tutti e tre risiedono nella stessa palazzina), le autovetture, nonché nel garage in comune a tutto il caseggiato, rinvenendo e sequestrando, oltre ai bidoni di gasolio contrassegnati, merce proveniente da altre razzie (soprattutto attrezzi da lavoro) che da una prima stima avrebbe un valore di oltre 10.000 euro.

La refurtiva ne