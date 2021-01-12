BIANCAVILLA. CALCI E PUGNI AI CC PER CONSENTIRE AL FIGLIO DI FUGGIRE

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato nella flagranza una 56enne del posto, poiché ritenuta responsabile di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché lesioni personali.I...

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato nella flagranza una 56enne del posto, poiché ritenuta responsabile di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché lesioni personali.

Ieri sera, i militari, a seguito dell’allontanamento del figlio da una struttura della provincia etnea cui era stato affidato per motivi di salute, sono intervenuti nell’abitazione familiare per constatare l’eventuale presenza del minorenne e le sue condizioni.

La madre, appena visti i carabinieri, senza alcuna plausibile ragione, li ha minacciati ed aggrediti per consentire al figlio di fuggire. Il ragazzo è stato affidato al padre che ne curerà il rientro in struttura.