BIANCAVILLA: CAMION CARICO DI ARANCE SI RIBALTA

Un camion ha perso, gran parte del carico che portava e decine di cassette piene di agrumi sono cadute al centro della carreggiata.L'incidente si è verificato questo pomeriggio intorno alle ore 16  ne...

09 aprile 2021 20:09
Un camion ha perso, gran parte del carico che portava e decine di cassette piene di agrumi sono cadute al centro della carreggiata.

L'incidente si è verificato questo pomeriggio intorno alle ore 16  nei pressi dello svincolo di Biancavilla della ss284.

Illeso il conducente, il  traffico ha subito notevoli rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e di ripristino della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Adrano e la Polizia Municipale per effettuare i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

