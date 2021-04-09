BIANCAVILLA: CAMION CARICO DI ARANCE SI RIBALTA

Un camion ha perso, gran parte del carico che portava e decine di cassette piene di agrumi sono cadute al centro della carreggiata.L'incidente si è verificato questo pomeriggio intorno alle ore 16 ne...

A cura di Redazione 09 aprile 2021 20:09

