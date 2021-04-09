BIANCAVILLA: CAMION CARICO DI ARANCE SI RIBALTA
Un camion ha perso, gran parte del carico che portava e decine di cassette piene di agrumi sono cadute al centro della carreggiata.
L'incidente si è verificato questo pomeriggio intorno alle ore 16 nei pressi dello svincolo di Biancavilla della ss284.
Illeso il conducente, il traffico ha subito notevoli rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e di ripristino della carreggiata.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Adrano e la Polizia Municipale per effettuare i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.