BIANCAVILLA: CARABINIERE SI FINGE POSTINO, ACCEDE IN CASA E ARRESTA LO SPACCIATORE.

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un 44enne del posto, già gravato da precedenti di polizia specifici, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spa...

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un 44enne del posto, già gravato da precedenti di polizia specifici, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari, osservati i metodi utilizzati dal pusher, avvezzo a “piazzare” la droga da casa e restio ad aprire la porta, se non dopo aver controllato per bene dalla finestra se dietro l’uscio vi fosse un cliente o un potenziale pericolo per la propria “attività”, per evitare di essere riconosciuti e dare il tempo all’uomo di disfarsi dello stupefacente, hanno travestito un carabiniere da postino che al citofono recitando una sorta di <<c’è posta per te!”>> l’ha invogliato senza alcuna remora ad aprire.

Il militare, accendendo nell’immobile, ha bloccato l’uomo consentendo ai colleghi, appostati a breve distanza, di raggiungerlo ed eseguire una perquisizione domiciliare al termine della quale sono stati rinvenuti e sequestrati: circa 15 grammi di “eroina”; un barattolo contenente alcuni grammi di “marijuana”; un bilancino elettronico di precisione, 20 euro in contanti, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.