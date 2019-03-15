BIANCAVILLA: CENTRATO UN 4 DA 72MILA EURO

Il Jackpot del SuperEnalotto vola ancora più in alto e tocca i 120,7 milioni di euro: nessuno centra la combinazione vincente e per il prossimo concorso la sestina esatta mette in palio il premio in p...

Il Jackpot del SuperEnalotto vola ancora più in alto e tocca i 120,7 milioni di euro: nessuno centra la combinazione vincente e per il prossimo concorso la sestina esatta mette in palio il premio in palio più alto in Europa, il sesto nella storia del gioco.La combinazione esatta è stata 27 28 42 63 78 86 Jolly 70 SuperStar 33.

Se la sestina vincente manca, c’è chi è andato vicino al colpo grosso: non ci sono 5, ma sono ben due i 4 Stella da 72mila euro realizzati a Monticello Conte Otto (Vicenza, Edicola Tabaccheria in Piazzale Italia 1) e Biancavilla (Catania, Cartolibreria Furnari in via Cristoforo Colombo 196).

Il premio di prima categoria è stato centrato l’ultima volta il 23 giugno dello scorso anno, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote.

Nel 2019 ancora manca il Jackpot, ma dall’inizio dell’anno solo con le vincite di seconda categoria più ricche (5 e 5 Stella) i giocatori sono stati premiati con 3,8 milioni milioni di euro, la vincita più ricca è stata centrata lo scorso 29 gennaio, con 638mila euro a Marigliano (Napoli).